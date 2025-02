Attributiesoftware - Populairste apps - San Marino

Ecomail.app

Ecomail is een e-mail- en omnichannelmarketingplatform. Communiceer effectief met klanten via e-mail, sms en Facebook. Bij ons kunt u dit eenvoudig en automatisch doen, maar toch met individuele zorg. Gebruik onze drag & drop-editor en maak prachtige, responsieve sjablonen of kies een van de 100 kant-en-klare sjablonen. Wees een stap voor en gebruik personalisatie en dynamische inhoud om op te vallen in de inbox van klanten. Gebruik onze geavanceerde segmentatieopties om inhoud aan te passen en te reageren op uw klantgedrag. Breid bovendien uw database uit met aanmeldingsformulieren en Facebook-leadadvertenties. Verbeter met uitgebreide rapporten. We bieden gegevens over OR, CTR, bounce- en afmeldingspercentage of spamklachten. Bekijk bovendien het conversiepercentage, de omzet, de activiteit van elk contact, de klikkaart, het openen op desktop en mobiel, e-mailclients en nog veel meer nuttige inzichtstatistieken. Profiteer van onze eenvoudige automatiseringsbouwer en laat automatiseringen voor u werken. Gebruik sjablonen van de meest populaire automatiseringen: welkomstseries, korting op de eerste aankoop, verjaardagsautomatisering, verlaten winkelwagen, beloning voor aankoop, downloaden van e-boeken en meer. Ontvang gegevens rechtstreeks uit uw winkel met behulp van integraties - wij bieden Shopify, Woocommerce, Opencart, Ecwid, Zapier, API en meer. Probeer Ecomail met onze gratis proefperiode van één maand en ontdek het zelf! We hebben het versturen van nieuwsbrieven en het communiceren met uw klanten eenvoudig en toegankelijk gemaakt in slechts een paar stappen. Onze ondersteuning is gratis voor alle gebruikers. We staan ​​altijd voor u klaar op [email protected]. Onze betaalde abonnementen beginnen bij 5 € per maand.