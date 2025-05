Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites tot desktop-apps met WebCatalog Desktop—je alles-in-één tool om apps en accounts te beheren. Wissel eenvoudig tussen meerdere accounts, organiseer apps per workflow en krijg toegang tot een zorgvuldig samengestelde catalogus van desktop-apps voor Mac en Windows. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Beoordelingssoftware - Populairste apps

Assessment -software stelt docenten in staat om digitaal tests te maken en te beheren, met behulp van apparaten zoals computers, smartphones en tablets. Deze platforms vereenvoudigen het proces van het leveren van examens, beoordelingsreacties en het analyseren van resultaten. Ze worden gebruikt door verschillende onderwijsinstellingen, waaronder K-12-scholen en universiteiten, evenals HR-teams, certificeringsinstanties en andere organisaties die beoordelingen nodig hebben. Met beoordelingssoftware kunnen instructeurs verschillende soorten vragen binnen het platform ontwerpen of kiezen uit een bibliotheek met vooraf gemaakte vragen. Beoordelingen kunnen aan studenten worden geleverd via een portal of mobiele app en automatisch worden beoordeeld zodra ze de test hebben voltooid. Hoewel veel beoordelingssoftwareproducten zich richten op traditionele tests en quizzen, bieden sommige ook alternatieve evaluatiemethoden, zoals het verzamelen van live reacties van studenten of waardoor ze ePortfolio's kunnen maken voor instructeurs om te beoordelen.