AR WYSIWYG-editorsoftware - Populairste apps - Georgië

Een augmented reality (AR) What You See Is What You Get (WYSIWYG)-editor stelt gebruikers met minimale of geen codeerexpertise in staat om moeiteloos AR-ervaringen te creëren. Met intuïtieve drag-and-drop-functies faciliteren AR WYSIWYG-editors AR-ontwikkelaars bij het importeren van 3D-objecten, ook wel doelafbeeldingen genoemd, en deze naadloos te integreren in vooraf ontworpen scènes. Deze doelafbeeldingen moeten detecteerbaar zijn en gevolgd worden door het perspectief van de camera, waardoor ze kunnen worden bedekt met HTML-inhoud. Bovendien slaat een AR WYSIWYG-editor deze doelafbeeldingen veilig op, waardoor gebruikers de flexibiliteit hebben om ze opnieuw te bekijken en indien nodig aan te passen. Deze tools zijn met name voordelig voor individuen die geïnteresseerd zijn in het creëren van mobiele AR-applicaties zonder de complexiteit van traditionele codeervereisten.