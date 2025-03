AR-samenwerkingstools - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

AR-samenwerkingstools worden gebruikt om te trainen, samen te werken en technische ondersteuning te bieden vanuit een externe omgeving met behulp van augmented reality (AR)-toepassingen. AR Collab-tools worden vaak gebruikt om ondersteuning op afstand te bieden op gebieden als onderhoud, productie, auto-industrie en nutsvoorzieningen. Op deze gebieden kunnen gebruikers hardware zoals telefoons, tablets of AR-brillen verbinden met software die hen visuele instructies geeft die hen laten zien hoe ze onderhoud aan een bepaald apparaat moeten uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is een machine die kapot is gegaan, en nu moet een veldwerker leren hoe hij dit kan repareren. AR-samenwerkingssoftware kan niet alleen visuele instructies geven die de werknemer precies laten zien waar de storing aan de apparatuur zich bevindt, maar kan hem ook verbinden met een ondersteuningsteam op afstand dat precies kan zien wat de werknemer ziet. Samen kunnen ze samenwerken aan het oplossen van het probleem met behulp van AR en visuele instructies.