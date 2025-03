SightCall

SightCall VISION is het enige softwareplatform dat zakelijke serviceorganisaties de mogelijkheid geeft om te zien, analyseren, begeleiden en rapporteren op het moment van service. Agenten, klanten, technici en experts op afstand kunnen SightCall VISION gebruiken om serviceproblemen in de echte wereld visueel op te lossen, met behulp van een combinatie van augmented reality (AR), video-assistentie en multimodale generatieve AI-verbeterde computervisie in een verenigd platform. SightCall is een innovatieve wereldleider op het gebied van visuele assistentie en efficiëntie van zakelijke dienstverlening. SightCall, opgericht in 2008, heeft lof ontvangen voor zijn innovaties en staat in de Inc. 5000 Class van 2023 als een van de snelstgroeiende softwarebedrijven in de VS. Het bedrijf heeft hoofdkantoren in San Francisco, Californië en Parijs, Frankrijk.