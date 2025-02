Applicatie-afschermingssoftware - Populairste apps - Tunesië

Appdome

Appdome is de one-stop-shop voor de verdediging van mobiele apps in de mobiele app-economie. Appdome biedt het enige volledig geautomatiseerde, Unified Mobile App Defense Platform in de mobiele sector, mogelijk gemaakt door een gepatenteerde ML-coderingsengine, gebruikt door mobiele merken om complexiteit te elimineren, geld te besparen en meer dan 300 Certified Secure™ mobiele app-beveiliging, anti-malware, anti- - Fraude, MOBILEBot™-verdediging, Geo-compliance, anti-cheat, MiTM-aanvalpreventie, codeverduistering en andere beschermingen in Android- en iOS-apps met gemak, allemaal binnen de mobiele DevOps- en CI/CD-pijplijn. Het Unified Defense Platform van Appdome omvat ook Threat-Events™ voor UX/UI Control en ThreatScope™ Mobile XDR. Toonaangevende merken op het gebied van de financiële sector, de gezondheidszorg, mobiele games, de detailhandel, de overheid en m-commerce gebruiken Appdome om Android- en iOS-apps, mobiele klanten en mobiele bedrijven wereldwijd te beschermen.