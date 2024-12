Populairst Recent toegevoegd Software voor applicatiebeveiligingsposturebeheer (ASPM). - Populairste apps - Gabon

Application Security Posture Management (ASPM) is een alomvattende cyberbeveiligingsaanpak gericht op het beschermen van softwareapplicaties tegen potentiële bedreigingen. Dit proces omvat de voortdurende beoordeling, monitoring en verbetering van de applicatiebeveiliging van een organisatie. ASPM integreert verschillende technologieën om beveiligingsrisico's binnen softwareapplicaties te identificeren en aan te pakken, en biedt zichtbaarheid, risico-identificatie en herstelaanbevelingen. Het ondersteunt beveiligingsteams, DevOps en IT-beheerders bij het beheren van compliance, het prioriteren van risico's en het aanpakken van kwetsbaarheden. ASPM-oplossingen onderscheiden zich van andere cyberbeveiligingstools zoals Security Information and Event Management (SIEM)-systemen en kwetsbaarheidsscanners. Hoewel deze tools zich richten op het identificeren, beoordelen en beperken van beveiligingsrisico's in het algemeen, is ASPM specifiek ontworpen om softwareapplicaties te beveiligen. Het biedt een uitgebreid overzicht van applicatiebeveiliging en integreert met de ontwikkelingslevenscyclus om proactieve beveiligingsmaatregelen mogelijk te maken.