Tools voor Application Release Orchestration (ARO). - Populairste apps - Vaticaanstad

mogenius

mogenius.com

Mogenius – het Kubernetes Operations Platform, vereenvoudigt Kubernetes-operaties in cloud- en on-premise-omgevingen, waarbij best practices in de productiviteit van ontwikkelaars worden ingebed door verbeterde softwareleveringsmechanismen en zelfservicemogelijkheden. Dit cloudonafhankelijke platform vermindert de DevOps-overhead en vergemakkelijkt effectief infrastructuurbeheer voor teams van elke omvang, zonder dat u gebonden bent aan een leverancier. Het platform integreert zichtbaarheid, waarneembaarheid en automatisering in één oplossing voor volledige Kubernetes-controle. Het optimaliseert CI/CD-workflows en zorgt voor beveiliging op ondernemingsniveau. Mogenius is ideaal voor teams die snel willen implementeren, de cloudkosten willen verlagen en de onderhoudsoverhead willen verminderen, vooral wanneer de interne middelen beperkt zijn. DevOps- en platformingenieurs kunnen binnen enkele dagen snel hun eigen interne ontwikkelaarsplatform opzetten. Gratis abonnement beschikbaar.