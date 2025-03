GitHub

Github, Inc. is een Amerikaanse multinationaal bedrijf dat hosting biedt voor softwareontwikkeling en versiebeheersing met behulp van GIT. Het biedt de Distributed Version Control and Source Code Management (SCM) -functionaliteit van GIT, plus zijn eigen functies. Het biedt toegangscontrole en verschillende samenwerkingsfuncties zoals bug -tracking, functieverzoeken, taakbeheer en wiki's voor elk project. Het hoofdkantoor in Californië is het sinds 2018 een dochteronderneming van Microsoft. Github biedt zijn basisdiensten gratis. De meer geavanceerde professionele en bedrijfsdiensten zijn commercieel. Gratis GitHub-accounts worden vaak gebruikt om open-source projecten te hosten. Vanaf januari 2019 biedt GitHub onbeperkte privérepositories aan alle plannen, inclusief gratis accounts, maar stond ze slechts maximaal drie medewerkers per repository gratis toe. Vanaf 15 april 2020 staat het gratis plan onbeperkte medewerkers toe, maar beperkt particuliere repositories tot 2.000 acties minuten per maand. Vanaf januari 2020 meldt GitHub meer dan 40 miljoen gebruikers en meer dan 100 miljoen repositories (inclusief ten minste 28 miljoen openbare repositories), waardoor het de grootste reeks broncode ter wereld is.