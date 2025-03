Applicatieontwikkelingsplatforms - Populairste apps - Vaticaanstad

Genezio

Het cloud-native platform van de volgende generatie, ontworpen om u uitgebreide mogelijkheden te bieden voor het bouwen en implementeren van schaalbare applicaties. genezio toolchain: 1. genezio.rpc Bouw apps sneller met typesafe API's in elke taal. Typesafe API's betekenen minder foutgevoelige parameterdoorgifte dan REST API's en een natuurlijker paradigma in doftware-ontwerp. Het is net als tRPC, maar dan voor elke backend-taal voor elke frontend-taal. Ondersteunt nu Javascript/Typescript, met binnenkort ondersteuning voor DART/Flutter, Kotlin, Swift, GO, Python en anderen. 2. genezio.backend Volledige backend als een service die het volgende bevat: - Gebruikersauthenticatie: kant-en-klare gebruikersauthenticatie met ondersteuning voor e-mail/wachtwoord-, Google- en GitHub-methoden. - Databaseondersteuning: geïntegreerde databaseverwerking met opties zoals Redis of Postgres via partners, of verbinding maken met uw eigen database. - Postbode-achtige interface: Test uw backend moeiteloos met een gebruiksvriendelijke webinterface. - Realtime (binnenkort): we ondersteunen langlopende servers via genezio.deploy op AWS en we zorgen voor realtime communicatie tussen de backend en de frontend. 3. genezio.serverless Zero DevOps-implementatie met één opdracht - Implementeer naar AWS Lambda, schaal automatisch en ondersteun binnenkort langlopende servers. Eenvoudige implementatie op AWS Cloud Front met integratieplannen voor Netlify en Vercel. 4. genezio.cloud Dit is een work-in-progress-unikernel-gebaseerde cloud die voor een betere koude en warme start zorgt tegen lagere kosten. Sluit u aan bij genezio, waar snelheid, flexibiliteit en eigenaarschap de nieuwe standaard definiëren voor full-stack-ontwikkeling.