Applicatieontwikkelingsplatforms - Populairste apps - San Marino

Andromo

Andromo is een bedrijf met meer dan 10 jaar geschiedenis, de eerste ter wereld op flutter gebaseerde mobiele app-bouwer. Met Flutter-technologie kun je snel vrijwel elke functionaliteit aan het platform toevoegen, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn. Dankzij de flexibiliteit van het platform hebben we een mobiele app-bouwer gemaakt met het grootste aantal opties voor het genereren van inkomsten met inhoud in native iOS- en Android-apps op de markt. Maak mobiele apps om inkomsten te genereren en maak een mobiele applicatie voor jezelf zonder kennis van coderen. Ben je een blogger, muzikant, ontwerper, fotograaf, maar weet je niet hoe je moet coderen? Geen probleem! Sla twee vliegen in één klap: verpak je favoriete content in de app en krijg een extra gebruikerskanaal; Genereer inkomsten met uw inhoud met de tools voor het genereren van inkomsten van Andromo. Bent u een start-up aan het opzetten en wilt u een snelle MVP maken om uw idee snel, goedkoop en efficiënt te testen? Gebruik Andromo. Als u een ontwikkelaar bent en snel een goede mobiele app voor uw ideeën/doelen moet maken, welkom bij Andromo! Een eigenaar van een klein bedrijf die snel een lichte app voor uw klanten wil maken en zonder onderdompeling in de wetenschap - doe het met ons! - Hoeveel studie kost het om een ​​app op Andromo te maken? - Bekijk onze 7 minuten durende video ''Hoe maak je snel een app'' en je kunt de app alvast bouwen. https://youtu.be/ht4SlMhEjvU Wilt u leren hoe u advertenties in een app kunt instellen, een app aan de App Store kunt toevoegen en deze kunt promoten? Voor elk van deze onderwerpen hebben we kleine video-tutorials waarmee u snel antwoorden op deze vragen kunt vinden. Andromo Academy - een sectie op de site waar u meer te weten kunt komen over het maken, promoten en genereren van inkomsten met mobiele apps. Tekstbeschrijvingen begeleiden kleine video's. Voor het gemak is het materiaal onderverdeeld in niveaus: Beginner, Pro en Gevorderd. Eenvoudig aan de slag - dit is een set app-sjablonen voor 11 populaire thema's in het gedeelte over inhoudsapps, drie opties in elk, en e-commerce-sjablonen voor Shopify-winkeleigenaren. We voegen voortdurend nieuwe toe! De sjabloon is een kant-en-klare mobiele app. Kies degene die u leuk vindt, voeg deze toe aan uw Dashboard, vervang de inhoud door uw eigen inhoud en klik op ‘’Build!’’. Het kan zelfs minder dan 7 minuten duren. - Wat is het genereren van inkomsten met mobiele apps? - Laten we zeggen dat je van muziek houdt. Maak een app met beltonen of je nummers en stel het genereren van inkomsten in. Wanneer gebruikers in uw app op geluiden surfen, bekijken ze advertenties. Dit is uw inkomsten genereren. Ook betaalde toegangscomponenten voor exclusieve inhoud. Gebruikers genieten van uw inhoud. Je verdient Probeer Andromo en sluit je aan bij onze ongelooflijke reis!