Volgsystemen voor aanvragers - Populairste apps - Sint-Maarten

Zowel nu als vooral in de komende jaren zal elk bedrijf proberen de kracht van AI te benutten om de prestaties en productiviteit in alle functies en afdelingen te verbeteren. Deze snelle gedragsverandering, aangedreven door de mainstream adoptie van AI, zal het landschap van rekrutering en HR fundamenteel veranderen. Workable loopt voorop bij deze transformatie en biedt een reeks producten die gebruik maken van onze eigen AI, ontwikkeld op basis van de verwerking van 260 miljoen kandidaten en meer dan 1,5 miljoen aanwervingen. De missie van Workable is om de HR-productiviteit van uw bedrijf te vertienvoudigen. Workable Recruiting is een kandidatenvolgsysteem van wereldklasse dat recruiters en rekruteringsmanagers beter maakt. Werkbare AI helpt bij de meeste tijdrovende taken, zoals sourcing, screening, e-mailen, het genereren van functiebeschrijvingen en interviewkits, en meer. Workable is nauw geïntegreerd met alle grote vacaturesites en biedt alle functies waar de beste rekruteringsteams naar op zoek zijn. Workable HR maakt end-to-end werknemersbeheer mogelijk met een zeer configureerbaar systeem dat werknemersgegevens veilig verwerkt, vrije tijd beheert, integreert met salarisadministratie en meer, allemaal op één plek. Jobs by Workable is een vacaturesite die miljoenen kandidaten in contact brengt met vacatures bij door Workable aangedreven bedrijven. Workable heeft meer dan 27.000 bedrijven in meer dan 100 landen geholpen bij het vinden, aannemen en beheren van toptalent. We leveren ongekende productiviteitsverbeteringen op het gebied van HR en rekrutering, waardoor onze klanten voorop blijven lopen in een snel evoluerend technologisch landschap.