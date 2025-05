Volgsystemen voor aanvragers - Populairste apps

Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Applicant Tracking Systems (ATS) zijn softwaretools die worden gebruikt door recruiters, HR-teams en wervingsmanagers om het proces van het vinden, screenen en beheren van sollicitanten te stroomlijnen. Met deze systemen kunnen bedrijven vacatures maken en verspreiden, cv's analyseren op relevante informatie, sollicitatiegesprekken plannen en kandidaatgegevens verzamelen, waaronder sollicitatiebrieven en referenties. Ze automatiseren ook taken zoals het plannen van sollicitatiegesprekken, het informeren van kandidaten over de volgende stappen en het verzenden van waarschuwingen. ATS-oplossingen spelen een cruciale rol bij het bijhouden van wervingsgegevens zoals time-to-hire en cost-to-hire, waardoor bedrijven hun wervingsproces kunnen optimaliseren en het rendement op hun investering uit wervingssoftware kunnen verbeteren. Toonaangevende software voor het volgen van sollicitanten kan vaak worden geïntegreerd met bredere wervingsfunctionaliteiten, zoals vacatures op vacaturesites en carrièresites, het zoeken naar kandidaten, het parseren van cv's, beoordelingen van doorverwijzingen van werknemers, screening van sollicitanten, wervingsmarketing, interviewplanning, relatiebeheer van kandidaten, onboarding en analyse van wervingsgegevens. Sommige ATS-platforms bevatten mogelijk ook mogelijkheden voor kandidaatrelatiebeheer, die recruiters helpen bij het proactief identificeren en begeleiden van potentiële kandidaten via functies zoals e-mailmarketing, planning en voortdurende communicatie.