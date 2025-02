App Store-optimalisatiesoftware - Populairste apps - Tunesië

42matters

42matters.com

42matters is een toonaangevende leverancier van mobiele en connected TV (CTV) app-intelligentie. Onze geavanceerde machine learning-algoritmen bieden uitgebreid inzicht in de app-markt, waardoor organisaties sterkere, beter geïnformeerde bedrijven kunnen opbouwen. We volgen meer dan 17 miljoen gepubliceerde en ongepubliceerde apps in 12 toonaangevende app-winkels, waaronder Google Play, de Apple App Store, Amazon Appstore, Huawei AppGallery, Tencent MyApp, Roku Channel Store, Apple TV tvOS App Store, Amazon Fire TV, Google TV, Samsung Smart TV-apps, LG Content Store en Vizio SmartCast-apps. Bij 42matters bieden we een breed scala aan app-marktonderzoekstools. Onze API's, bestandsdumps (datasets) en een reeks webgebaseerde onderzoeksplatforms – waaronder de 42matters Explorer, 42matters SDK Explorer en 42matters App Watchlist – stellen bedrijven in staat markttrends te identificeren, sectorgerichte producten en diensten te bouwen en efficiënter te implementeren bedrijfspraktijken, en meer. Wij bieden bedrijfskritische informatie aan bedrijven die actief zijn in tal van sectoren. We helpen bijvoorbeeld… – Ad Tech-bedrijven stimuleren de advertentietargeting, maximaliseren advertentievertoningen en bestrijden advertentiefraude. – Verkoop- en marketingteams vergroten hun pijplijn, verrijken de gegevens die zijn opgeslagen in CRM-systemen en onderhouden bestaande accounts. – App-, game- en SDK-ontwikkelaars vergelijken zich met concurrenten en bouwen marktgeïnformeerde routekaarten. – Cybersecurityprofessionals verbeteren de MAM- en MDM-praktijken, optimaliseren de detectie van malware en identificeren kwaadaardige machtigingen en geïntegreerde technologieën. 42matters, opgericht in 2011, is een particulier bedrijf met hoofdkantoor in Zürich, Zwitserland. Wij worden ondersteund door Gamma Capital Partners en Project A Ventures.