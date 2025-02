API-beveiligingstools - Populairste apps - El Salvador

Traceable

Traceable is het toonaangevende API-beveiligingsbedrijf in de branche dat organisaties helpt hun digitale systemen en activa te beschermen in een cloud-first-wereld waarin alles met elkaar verbonden is. Traceable is het enige intelligente en contextbewuste platform dat volledige API-beveiliging mogelijk maakt. Security Posture Management: Traceable helpt organisaties hun beveiligingspositie dramatisch te verbeteren met een realtime, op risico gerangschikte catalogus van alle API's in hun ecosysteem, conformiteitsanalyse, identificatie van schaduw- en verweesde API's en zichtbaarheid van gevoelige gegevensstromen. RunTime Threat Protection: Traceable observeert transacties op gebruikersniveau en past volwassen machine learning-algoritmen toe om afwijkende transacties te ontdekken, het beveiligingsteam te waarschuwen en aanvallen op gebruikersniveau te blokkeren. Bedreigingsbeheer en analyse: Traceable helpt organisaties aanvallen en incidenten te analyseren met zijn API-datameer, dat rijke historische gegevens van nominaal en kwaadaardig verkeer biedt. API-beveiligingstests in de hele SDLC: Traceable verbindt de beveiligingslevenscyclus met de DevOps-levenscyclus en biedt geautomatiseerde API-beveiligingstests die binnen de CI-pijplijn kunnen worden uitgevoerd. Digitale fraudepreventie: Traceable combineert zijn brede en diepgaande gegevensverzameling in de loop van de tijd en geavanceerde machine learning om fraude bij alle API-transacties te identificeren