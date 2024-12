Populairst Recent toegevoegd API-beveiligingstools - Populairste apps - Nederland

API-beveiligingstools beveiligen gegevens die via het bedrijfsnetwerk worden verzonden via application programming interfaces (API's). Deze API's vervullen verschillende functies, zoals het verbeteren van de applicatiemogelijkheden, het aanbieden van clouddiensten en het koppelen van netwerken. Om de veiligheid te behouden, gebruiken bedrijven API-beveiligingstechnologieën om bestaande API-verbindingen te catalogiseren en te beveiligen. Bovendien kunnen deze tools onbekende of schaduw-API’s identificeren, wat vaak voorkomt bij organisaties die meerdere API’s beheren. IT-afdelingen, softwareontwikkelaars en beveiligingsprofessionals vertrouwen op API-beveiligingsoplossingen om de API-zichtbaarheid te verbeteren, de prestaties te monitoren en strenge beveiligingsmaatregelen af ​​te dwingen. Omdat bedrijven voortdurend nieuwe API-verbindingen ontdekken, is voortdurende monitoring cruciaal voor het behouden van optimale prestaties. Het afdwingen van de beveiliging is net zo belangrijk, omdat veel API's gevoelige gegevens verwerken, wat tot boetes kan leiden als deze openbaar worden gemaakt. Bovendien bieden veel API-beveiligingsoplossingen testfuncties, waardoor de beveiliging van een API kan worden geverifieerd door middel van uitgebreide tests en beleidshandhaving.