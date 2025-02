API-platforms - Populairste apps - El Salvador

Kong

konghq.com

Naarmate de softwarearchitectuur van uw organisatie evolueert, heeft u een betere methode nodig om de uitwisseling van informatie door uw diensten te faciliteren. Gedistribueerde systemen en de toenemende acceptatie van microservices zorgen steeds vaker voor nieuwe uitdagingen voor het beheer van de communicatie binnen uw architectuur. Kong API Gateway biedt een snel, schaalbaar en flexibel platform voor complexe moderne architecturen. Kong API Gateway is open source beschikbaar of als onderdeel van Kong Enterprise, een servicebeheerplatform voor de volledige levenscyclus dat al uw services beveiligt, beheert en bewaakt om innovatie op alle platforms, protocollen en implementatiepatronen te versnellen. Kong Enterprise is de enige oplossing die is ontworpen om de hedendaagse moderniseringsbehoeften van applicaties te optimaliseren door middel van automatisering gedurende de volledige levenscyclus van API's en microservices. Kong Enterprise breidt de meest gebruikte open-source gateway, Kong Gateway, uit met enterprise-plug-ins, ontwikkelaarsportal, analyseplatform, beveiligingsfuncties, verbeterde prestaties, GUI's, 24/7 ondersteuning en meer. Gebruik Kong Enterprise om uw ontwikkelingsteams, partners en klanten te verbinden met een uniform platform. Verlaag de latentie tot minder dan 1 ms. Maak een einde aan opgeblazen gevoel met een op plug-ins gebaseerde architectuur en lichtgewicht integraties. Clusters moeiteloos schalen, ongeacht de omgeving, leverancier, configuratie of implementatiepatroon. Ondersteun gRPC en REST en integreer met de Apollo GraphQL-server en Apache Kafka-services. Kong Enterprise biedt één platform voor bare metal tot cloud-native, monoliet tot microservices, mesh en meer.