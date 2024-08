API-platforms - Populairste apps - Barbados Populairst Recent toegevoegd

API-platforms omvatten softwaretools en integraties die zijn ontworpen om ontwikkelingsteams te helpen bij het beheren van de gehele API-levenscyclus. Deze oplossingen bieden uitgebreide functionaliteit voor API-ontwerp, -beheer en -beheer. Met API-ontwerpsoftware kunnen gebruikers API's plannen, creëren en wijzigen binnen een veilige ontwikkelomgeving. Deze tools ondersteunen de pre-productiefase van API-beheer doordat ontwikkelaars kunnen brainstormen, ontwerprichtlijnen kunnen opstellen en API's kunnen bouwen, allemaal in één dashboard. Aan de andere kant vergemakkelijkt API-beheersoftware de monitoring, controle en het genereren van inkomsten met API's binnen een veilige ontwikkelingsomgeving. Met deze tools kunnen beheerders toezicht houden op de consistentie van de verbindingen, het verkeer, de fouten en de beveiliging van de door hun team geïmplementeerde API's. Bovendien beschikken sommige API-platforms over API-marktplaatsen, waardoor ontwikkelaars hun API's kunnen vermelden en er inkomsten mee kunnen genereren. Een API-platform kan worden aangeboden als één alomvattend product of als een reeks geïntegreerde producten.