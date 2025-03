API-marktplaatsen - Populairste apps - Vaticaanstad

Celigo EU

celigo.com

Celigo is een moderne iPaaS die geliefd is bij zowel zakelijke gebruikers als ontwikkelaars, speciaal gebouwd voor bedrijfskritische processen, met tools zoals runtime AI en vooraf gebouwde integraties die zijn afgestemd op het oplossen van de grootste integratie-uitdagingen. Dit maakt Celigo onvergelijkbaar eenvoudiger te onderhouden dan elk ander platform en ondersteunt u bij elke stap. Celigo beschikt over Integratie-apps, een reeks vooraf gebouwde, volledig beheerde integratietoepassingen voor populaire cloudtoepassingen, zoals Salesforce, Shopify, Amazon, Zendesk, NetSuite en nog veel meer. Wij zijn er om uw bedrijf te helpen zich niet alleen aan te passen, maar ook te laten gedijen in het evoluerende digitale landschap, waarbij we bij elke stap efficiëntie, zichtbaarheid en voorwaarts momentum garanderen. Bezoek ons ​​op www.celigo.com en ontdek hoe we uw bedrijf vandaag kunnen transformeren, zodat u sneller meer kunt bouwen, met alle betrokkenen.