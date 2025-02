API-marktplaatsen - Populairste apps - San Marino

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, ook bekend als IFTTT, is een freeware webgebaseerde service die ketens van eenvoudige voorwaardelijke instructies creëert, applets genoemd. Een applet wordt geactiveerd door veranderingen die plaatsvinden binnen andere webdiensten zoals Gmail, Facebook, Telegram, Instagram of Pinterest. Een applet kan bijvoorbeeld een e-mailbericht verzenden als de gebruiker tweet met een hashtag, of een foto kopieert op Facebook naar het archief van een gebruiker als iemand een gebruiker tagt in een foto. Naast de webgebaseerde applicatie draait de dienst op iOS en Android. In februari 2015 hernoemde IFTTT de oorspronkelijke applicatie naar IF en bracht een nieuwe reeks apps uit genaamd Do, waarmee gebruikers snelkoppelingsapplicaties en acties kunnen maken. Vanaf 2015 creëerden IFTTT-gebruikers elke dag ongeveer 20 miljoen recepten. Alle functionaliteiten van de Do-appsuite zijn inmiddels geïntegreerd in een opnieuw ontworpen IFTTT-app.