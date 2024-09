API-beheertools - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

API Management Tools stellen gebruikers in staat hun application programming interfaces (API's) te overzien, te controleren en er inkomsten mee te genereren binnen een veilige ontwikkelomgeving. Deze tools helpen beheerders bij het monitoren van de verbindingsstabiliteit, het verkeer, de fouten en de beveiliging van de gepubliceerde API's van hun team. De IT-afdeling gebruikt deze tools tijdens de postproductiefase van de levenscyclus van een API en neemt het over van de ontwikkelaars nadat het API-ontwerp is voltooid. Vanaf dit punt vindt al het onderhoud, de monitoring en het beheer van de API plaats binnen het API-beheerplatform. Hoewel sommige API-marktplaatsoplossingen tools bevatten voor het beheren van API's, zijn deze tools vooral gericht op het selecteren van externe API's om een ​​product te verbeteren, in plaats van op het beheren van de API's zelf.