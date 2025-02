API-generatiesoftware - Populairste apps - San Marino

Appsmith

Appsmith is een open-sourceplatform waarmee ontwikkelaars prachtige en krachtige interne apps kunnen bouwen die met meerdere gegevensbronnen communiceren. Van een klantenondersteuningsportal, een verkoopdashboard, een marketingtracker, een beheerderspaneel tot een gebruiksvriendelijke CRUD-frontend voor uw gegevens: u kunt sneller apps bouwen voor al uw interne gebruiksscenario's op Appsmith 10X. U kunt snel aan de slag met onze SOC2-compatibele cloud of Appsmith on-premise hosten, beide gratis. U krijgt meerdere krachtige functies out-of-the-box: - Verbind uw Git-hostingprovider met Appsmith om de toegang te beperken, versies te beheren en naleving van processen te garanderen. - Gebruik Google en GitHub OAuth, SAML of OIDC van alle populaire providers voor veilige authenticatie en autorisatie. - Bekijk een gedetailleerd spoor van gebruikersactiviteiten, gebeurtenissen en shares met auditlogboeken. Blijf op de hoogte van belangrijke wijzigingen en volg terug in de tijd om de laatste goede status van uw apps te zien. - Configureer de toegang per rollen en groepen voor elke entiteit, actie, app, werkruimte en instantie met gedetailleerde toegangscontroles voor teams. Kijk voor meer informatie op www.appsmith.com