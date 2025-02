Tinybird

Tinybird is het realtime dataplatform. Bij Tinybird stellen we ontwikkelaars en datateams in staat de kracht van realtime data te benutten en snel datapijplijnen en dataproducten te bouwen. Met Tinybird kunt u meerdere gegevensbronnen op schaal opnemen, bevragen en vormgeven met behulp van de 100% pure SQL die u al kent en waar u van houdt, en de resultaten publiceren als API's met lage latentie en hoge gelijktijdigheid die u in uw toepassingen gebruikt. Ontwikkelaars kunnen sneller snelle API's maken. Wat vroeger uren en dagen duurde, duurt nu slechts minuten. Tinybird is de onmisbare tool waar data-ingenieurs en softwareontwikkelaars op hebben gewacht. Ons oprichtersteam heeft diepgaande expertise in het bouwen van cloud- en data-intensieve producten die organisaties over de hele wereld bedienen, en we worden ondersteund door geweldige teamleden en investeerders die enkele van de meest relevante ontwikkelaarstools hebben gebouwd of aan het bouwen zijn (waaronder de Founders van onder meer GitHub, Algolia en Vercel.) ‍ Als een op afstand opererend bedrijf met meer dan 60 birdies van verschillende nationaliteiten, geloven wij dat onze kracht ligt in het cultiveren van een diverse omgeving. Iedereen bij Tinybird speelt een rol bij het vormen en uitvoeren van onze strategie, en we geloven echt dat ons wereldwijd diverse personeelsbestand de sleutel is om de meeste waarde voor onze klanten te ontsluiten.