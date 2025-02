Vyond

vyond.com

Resultaten van deskundigen zonder de moeite. Maak boeiende video's in seconden. Vyond is het AI -aangedreven platform voor het maken van video's dat de kracht van een videoproductiestudio plaatst - van script schrijven tot voltooide video - direct binnen handbereik. Gebruik Vyond GO, het eerste generatieve AI-aangedreven script en video-maker van de industrie om onmiddellijk een ruw gesneden video te maken van een eenvoudige tekstprompt. Gebruik vervolgens Vyond Studio, onze krachtige drag-and-drop video-maker, om die video's te bewerken of originele video's te maken met behulp van duizenden vooraf gemaakte personages, sjablonen en achtergronden. Vyond is gebouwd om u te helpen beter te communiceren. Maak gemakkelijk en efficiënt professionele video's die uw zakelijke communicatie opstellen. Handelt de aandacht van de afgeleide belanghebbenden van vandaag met het boeien van video's die relevant zijn voor elke industrie en functie. Wees gerust dat uw gegevens veilig zijn binnen ons gebouwde platform voor de onderneming dat ISO 27001 gecertificeerd is (voor alle locaties en use cases) en GDPR en CCPA-compatibel. Vyond GO: het AI-aangedreven script en video-maker die we nemen video-creatie van Easy to Direct met Vyond Go. Voer een prompt in of val in uw reeds bestaande inhoud om onmiddellijk een script te maken en bekijk als Vyond in seconden een video maakt. Gebruik onze eenvoudige op tekst gebaseerde editor om uw video snel te polijsten en vervolgens uw video is zoals-IS of neem deze mee naar Vyond Studio voor het verfijnen. Vyond Studio: een krachtige drag-and-drop video-maker krijgt volledige video-creatie en bewerkingsmogelijkheden met onze krachtige, drag-and-drop, tijdlijngebaseerde video-maker. Honderden premade-sjablonen, 40.000+ rekwisieten en een volledig getroffen personage-maker bieden de details en relevantie om de exacte video te bouwen die u nodig hebt voor elke industrie of use case.