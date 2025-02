ALM-softwaresuites - Populairste apps - Sint-Helena

Ably

Biedt een oplossing voor de meest complexe en veeleisende aspecten van realtime engineering, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijk wordt om realtime apps zoals chat, multiplayer-games, realtime GPS-locatie-updates, IoT-apparaatbediening en meer te ondersteunen en te schalen. Om dit te doen, bieden we cloudinfrastructuur en API's waarmee ontwikkelaars gegevens in realtime tussen apparaten kunnen streamen. Ably's API's maken de gehele Ably-infrastructuur toegankelijk via gestandaardiseerde programmatische interfaces en omvatten schaalbare Pub/Sub-kanalen. Onze API's omvatten ingebouwde gebruikersaanwezigheid en berichtgeschiedenis en streamen via open protocollen zoals WebSockets, MQTT en SSE. Bovendien pushen onze API's gegevens naar clouds of omgevingen buiten het netwerk van Ably, zodat u bestaande bedrijfslogica en gebeurtenissen kunt activeren en native pushmeldingen kunt bieden met behulp van APNS en GCM. Dit alles is gebouwd op Ably's Data Stream Network, dat uit twee dingen bestaat: ons cloudnetwerk en realtime messaging-infrastructuur. Het netwerk van Ably bestaat uit meer dan 16 geografisch verspreide kernrouteringsdatacenters en 176+ edge-acceleratiepunten, met een gemiddelde wereldwijde roundtrip-latency van 65 ms. De kern hiervan is ons realtime messaging-systeem, dat lastige realtime technische problemen oplost, zoals het bestellen van berichten, gegarandeerde bezorging, gegevensreplicatie, idempotent publiceren en meer. Met meer dan 40 Client Library SDK's en native ondersteuning voor meer dan zes realtime protocollen is het snel en eenvoudig om aan de slag te gaan voor elk gebruiksscenario. Ons gratis abonnement omvat 6 miljoen berichten per maand en maximaal 200 piekverbindingen en kanalen - genoeg voor elke nieuwsgierige ontwikkelaar om aan de slag te gaan.