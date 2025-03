Humanlinker

humanlinker.com

Humanlinker is een geavanceerde AI-geleide tool die is ontworpen om verkoopinteracties te verbeteren door hyperpersonalisatie op schaal mogelijk te maken. De tool heeft onlangs 2,5 miljoen euro opgehaald, MyProfilia overgenomen en een nieuwe Chrome-extensie gelanceerd. Een van de belangrijkste kenmerken van Humanlinker is de AI Generative Copywriting-mogelijkheid, waarmee verkoopteams gepersonaliseerde ijsbrekers kunnen creëren voor hun outreach-inspanningen. Deze ijsbrekers worden gegenereerd op basis van de DISC Persoonlijkheidsanalyse, die inzicht geeft in de inherente persoonlijkheidskenmerken van prospects. Deze analyse helpt verkoopprofessionals effectief te communiceren, vertrouwen op te bouwen en te onderhandelen met potentiële klanten. Humanlinker biedt ook 360° Account & People Intelligence, waarmee verkoopteams een dieper inzicht kunnen krijgen in hun doelaccounts en de individuen binnen deze accounts. Deze intelligentie omvat informatie van sociale mediaplatforms zoals LinkedIn en Twitter, maar ook podcasts, interviews en artikelen. De tool kan naadloos worden geïntegreerd met populaire CRM-platforms zoals Salesforce, Hubspot, Salesloft en Outreach, waardoor verkoopteams toegang krijgen tot hun bestaande gegevens en workflows en deze kunnen benutten. Humanlinker is bedoeld voor verkoopteams die hun prospectie- en verkoopprocessen willen optimaliseren. Het biedt krachtige personalisatiesleutels die informatie uit verschillende bronnen benutten, waardoor verkoopprofessionals meer vergaderingen kunnen boeken en de verkoopcyclus kunnen verkorten. De tool helpt ook bij de voorbereiding van vergaderingen door door AI gegenereerde suggesties en aanbevelingen te geven, waardoor verkopers in elke vergadering een grotere impact kunnen maken. Over het geheel genomen stelt Humanlinker verkoopteams in staat hun interacties via alle kanalen te personaliseren, wat resulteert in verbeterde verkoopresultaten en verhoogde productiviteit.