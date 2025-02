AI-software voor het genereren van video's - Populairste apps - Sint-Maarten

Vidon.ai

vidon.ai

idon.ai genereert automatisch boeiende deelbare video's van uw blogposts. Gebruik video om op te vallen op sociale media, hoger te scoren op Google en uw inhoud te delen op platforms die alleen video bevatten. Belangrijkste voordelen: * Val op op sociale media: deel een teaservideo bij uw nieuwe blogpost op sociale media. Leads consumeren het liefst video en de kans dat ze gedeeld worden is 3x groter. * Hoger scoren op Google: Google houdt van video-inhoud! Verhoog uw rankings en verblijfstijden door video in uw blogposts in te sluiten. * Breng uw publiek onder de aandacht: deel uw inhoud op videoplatforms zoals TikTok en YouTube om te spreken en uw inhoud opnieuw te gebruiken voor een nieuw publiek. Hoe het werkt: * Video's worden binnen enkele seconden automatisch gegenereerd op basis van uw blogpost. * Voer gewoon de URL van het artikel in en klik op genereren! * De koppen, tekst en afbeeldingen van uw artikel worden gebruikt om de video te maken. * Kies een van onze superrealistische AI-voice-overs om uw tekst voor te lezen. * Je kunt ook handmatig een video maken, zodat je volledige controle hebt. Wat voor soort video's kan ik maken? * Blogpost-teaser: deel de inleiding van een artikel en vraag om het volledige artikel op uw website te lezen. Deze video's zijn perfect om je nieuwe blogpost te delen, omdat ze een hogere klikfrequentie hebben dan berichten met alleen tekst/afbeelding. * Recensies / Casestudy's: laat klantrecensies en casestudy's voor zichzelf spreken. Zet tekstgebaseerde getuigenissen om in video. * How to's: Maak in minuten en niet in uren uitlegvideo's voor marketing, training of ondersteuning. * Aankondigingen: deel nieuws over nieuwe functies of vacatures met uw publiek in een aantrekkelijker videoformaat. Video kan SEO omhoogschieten: * Feature snippets: Pagina's met video hebben een grotere kans om geselecteerd te worden als feature snippet. * Verhoog de klikfrequentie: op pagina's met video wordt soms de videominiatuur weergegeven op de resultatenpagina van de zoekmachine. Dit kan uw CTR omhoogschieten, zelfs als u niet het eerste resultaat bent. * Groter bereik: sites met video worden weergegeven in Google Image en Google Video Search, waardoor uw bereik wordt vergroot. * Langere verblijftijd: verblijftijd is de hoeveelheid tijd die een bezoeker op uw site doorbrengt. Het is een belangrijke maatstaf voor uw zoekresultaten. Omdat video's aantrekkelijker zijn en niet kunnen worden geskimd, kunnen ze de verblijftijd en uw ranking enorm vergroten. * Minder concurrentie: Google houdt van video-inhoud! Er zijn honderden artikelen voor elk zoekwoord waarop u wilt scoren, maar slechts een handvol video's. Video vergroot uw sociale aanhang: * Vergroot uw publiek: veel platforms promoten video via tekst/afbeeldingen. De kans is groter dat het gezien en gedeeld wordt. Uw inhoud aan een breder publiek tonen. * Val op: video is opvallend en boeiend, maak scroll-stoppende video's van uw bestaande inhoud. * Verhoog de klikfrequentie: video voelt persoonlijker aan en laat u vooraf meer waarde delen, waardoor de klikfrequentie naar uw website verbetert. * Platformen voor alleen video: veel platforms staan ​​alleen video toe. Hergebruik uw tekst in video om een ​​breder publiek te bereiken. Deel je blogs op YouTube, TikTok, Instagram en meer!