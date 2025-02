AI-verkoopassistentsoftware - Populairste apps - Zweden

Roi4Presenter

roi4presenter.com

ROI4Presenter is een web- en mobiele app voor verkoopautomatisering, leadgeneratie en onboarding. De tool helpt tijd te besparen en de efficiëntie van presentaties te verhogen voor verkoopmanagers, marketeers, HR's en iedereen die presentaties actief gebruikt als hulpmiddel in hun werk. ROI4Presenter lost het probleem op van het coördineren van de presentatietijd tussen de presentator en de luisteraar, omdat deze laatste de presentatie op elk moment zelfstandig kan bekijken, zonder de mogelijkheid tot persoonlijke communicatie te verliezen, dankzij de ingebouwde chat en de mogelijkheid om te bellen de presentator voor live communicatie via spraak of video. ROI4Presenter opent een nieuw kanaal voor leadgeneratie, omdat een presentatie permanent beschikbaar kan worden gemaakt via een link of kan worden ingesloten op elke webpagina van de site, terwijl de verzameling van contactgegevens van luisteraars wordt opgezet en meldingen worden ontvangen wanneer ze beginnen met kijken. ROI4Presenter bespaart de luisteraar tijd en vergroot de kans om gehoord te worden door de presentator, dankzij een speciale 'pitch'-modus waarmee u in enkele minuten kennis kunt maken met de hoofdinhoud van de presentatie. ROI4Presenter helpt presentaties beter te worden door feedback te krijgen van luisteraars. Met ROI4Presenter kunt u video's toevoegen als dia, video-inhoud omzetten in dia's, audio en veelgestelde vragen toevoegen aan uw presentaties. En dankzij de flexibele instellingen voor toegang en presentatiebeheer kunt u uw presentaties afstemmen op uw specifieke behoeften.