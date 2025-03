Equal Time

equaltime.io

Equal Time is een AI-assistent voor virtuele vergaderingen. Equal Time gaat verder dan het transcriberen van vergaderingen en geautomatiseerde actiepunten, om meer inclusieve vergaderingen te helpen bevorderen. Onze technologie helpt u zachtere stemmen te betrekken en gepersonaliseerde aanbevelingen te krijgen over hoe u uw leiderschap kunt verbeteren. Bekijk de details van de vergadering later met een doorzoekbaar en deelbaar transcript. Krijg inzicht in de kosten van uw bijeenkomst met een inschatting van de gemaakte kosten. Gebruik ijsbrekers, vergadertimers en rondes om uw vergaderingen leuker te maken. Ga vandaag nog gratis aan de slag! www.equaltime.io Equal Time werd in 2021 opgericht door twee vrouwen in de technologiesector en is snel uitgegroeid tot een team van toegewijde en getalenteerde individuen met een passie voor het verbeteren van de productiviteit en inclusiviteit in de digitale werkruimte. Bij Equal Time is onze missie duidelijk: we streven ernaar een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop teams met elkaar omgaan en samenwerken in virtuele vergaderingen, waarbij we een cultuur van gelijkheid en efficiëntie bevorderen. Door duidelijke communicatie, een grondige administratie en een eerlijkere deelname mogelijk te maken, stelt Equal Time teams in staat om te gedijen in de moderne digitale werkruimte.