AI Chatbots-software - Populairste apps - Pakistan

Met DeftGPT kunt u: * Vereenvoudig het schrijven van uw inhoud: Met DeftGPT kunt u vragen stellen, direct antwoorden krijgen en interactieve gesprekken voeren met AI. Je hebt direct toegang tot GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude van Anthropic en een verscheidenheid aan andere bots. * Teambeheer: DeftGPT vereenvoudigt het beheer en de facturering doordat u een onbeperkt aantal leden kunt uitnodigen voor uw organisatieaccount. Hierdoor bespaart u geld en verhoogt u de algehele productiviteit. Bovendien kunt u met ons abonnement uw facturering voor extra gemak in één account samenbrengen. * Chat met elke PDF of elk document: van juridische overeenkomsten tot financiële rapporten, DeftGPT blaast uw documenten tot leven. U kunt vragen stellen, samenvattingen ontvangen, informatie opzoeken en nog veel meer. Bovendien is het compatibel met verschillende formaten, waaronder PDF, txt, docx, doc en zelfs eml! * Ontvang ChatGPT-achtige resultaten direct naast Google Zoeken: de perfecte tool voor nauwkeurige en betrouwbare zoekresultaten naast Google. Zeg vaarwel tegen irrelevante gegevens en krijg nauwkeurige antwoorden met onze intelligente integratie. Optimaliseer uw zoekervaring met DeftGPT! * Maak op elk gewenst moment inhoud in Chrome: maak eenvoudig uitzonderlijke inhoud met Chrome door op uw aangepaste snelkoppeling te drukken. Op deze snelle en moeiteloze manier kunt u onderscheidende en boeiende inhoud produceren of de bestaande tekst aanpassen voor taken zoals het herzien van biografieën van sociale media of het samenvatten van artikelen. U kunt de snelkoppeling ook aanpassen aan uw voorkeur. * Gebruik DeftGPT overal: DeftGPT is uw favoriete tool voor naadloze integratie op verschillende platforms. Gebruik het in populaire toepassingen zoals Google Docs, e-mailclients en sociale media. Bovendien werkt DeftGPT dankzij zijn veelzijdigheid moeiteloos met platforms zoals Gmail, LinkedIn, Twitter, Facebook en meer.