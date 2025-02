Software voor leeftijdsverificatie - Populairste apps - Sint-Helena

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, Inc. levert on-demand oplossingen voor digitale identiteitsvalidatie voor KYC-, fraude- en leeftijdsverificatiebehoeften. De uiterst nauwkeurige, snelle en veilige oplossingen zijn beschikbaar via IDN-Direct, een API-gebaseerde oplossing die kan worden geïntegreerd in klantsystemen en -processen, en via IDN-Portal, dat binnen een uur operationeel kan zijn. Intellicheck kan worden gebruikt via een mobiel apparaat, een browser of een kassa/scanner in de winkel.