Affiliate marketingprogramma's bieden een zeer effectieve aanpak om de verkoop te stimuleren en producten en diensten te promoten. Het biedt affiliates de mogelijkheid om aanzienlijke inkomsten te verdienen, vooral als ze een aanzienlijk netwerk of publiek hebben. Contentmakers zoals bloggers, influencers en internetpersoonlijkheden gebruiken affiliate marketing vaak als een van hun strategieën voor het genereren van inkomsten. Vanuit het perspectief van de adverteerder dienen affiliate marketingprogramma's als een extra kanaal om de verkoop te stimuleren en de zichtbaarheid van het merk te vergroten. Door samen te werken met affiliates kunnen adverteerders hun bestaande doelgroep aanboren en hun invloed benutten om meer omzet te genereren en de merkbekendheid te vergroten. Over het algemeen creëren affiliate marketingprogramma's een wederzijds voordelige relatie waarin zowel affiliates als adverteerders kunnen gedijen. Affiliates hebben het potentieel om aanzienlijke inkomsten te genereren, terwijl adverteerders via deze gezamenlijke aanpak hun bereik kunnen vergroten en hun marketingdoelen kunnen bereiken.