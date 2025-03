Affiliate marketingsoftware - Populairste apps - Vaticaanstad

CJ

cj.com

CJ Affiliate is het grootste affiliatenetwerk ter wereld. Met meer dan 20 jaar ervaring is CJ Affiliate de meest vertrouwde en gevestigde naam in affiliate marketing met een trackrecord in het consequent stimuleren van intelligente groei voor onze klanten. Als onderdeel van Publicis Groupe, in samenwerking met Publicis Media, maakt CJ gebruik van ongeëvenaarde gegevens om een ​​werkelijk klantgerichte benadering van affiliate marketing mogelijk te maken. CJ bereikt maandelijks meer dan 1 miljard digitale consumenten in meer dan 240 landen en gebieden over de hele wereld. CJ werkt met de grootste concentratie van de IR top 1000 retailers, en de klanten van CJ hebben tweemaal zoveel internetverkopen als de dichtstbijzijnde aangesloten aanbieder. CJ stimuleert consistente groei en winstgevendheid voor klanten door hoogwaardige partnerschappen van CJ's hoogwaardige, samengestelde en transparante netwerk van partners. CJ biedt geavanceerde tools en technologie om eenvoudig flexibele compensatiemodellen te creëren en programmaprestaties te monitoren; enorme consumenten-, kanaal- en categoriegegevens die verborgen waarde blootleggen om intelligente groei en concurrentievoordeel mogelijk te maken; en deskundige, gepassioneerde mensen die ervaring, kwaliteitsinzichten, strategie en best practices naar alle klanten brengen in alles wat ze doen.