AccountEdge

accountedge.com

AccountEdge Pro is krachtige, gebruiksvriendelijke boekhoudsoftware voor kleine bedrijven voor de Mac- en Windows-desktop. Gratis proefperiode van 30 dagen beschikbaar. Met AccountEdge Pro kunnen bedrijfseigenaren hun financiële informatie organiseren, verwerken en rapporteren, zodat zij zich kunnen concentreren op hun bedrijf. De functieset is zo gebouwd dat gebruikers elk aspect van hun bedrijf kunnen afhandelen, inclusief boekhouding, geïntegreerde salarisadministratie, verkoop en inkoop, contactbeheer, voorraadbeheer, online bestellingen, urenfacturering en meer. AccountEdge is ontworpen voor gebruik met alle soorten kleine en middelgrote bedrijven. Het wordt gebruikt door bedrijven die inventarisartikelen verkopen, samenstellen en beheren, professionele diensten verlenen of de tijd die aan projecten wordt besteed factureren. Belangrijkste kenmerken Facturering Verkoop is een cruciaal onderdeel van uw bedrijf. Maak en verzend klantfacturen voor producten, diensten of tijd en volg de betalingsstatus van openstaande verkopen. Kosten Door aankopen en uitgaven te beheren, kunt u uw voorraad- en overheadkosten bijhouden. Met AccountEdge kunt u uw leveranciers, betalingen en terugkerende transacties beheren. Bankieren Met Bankieren kunt u uw geld zo gedetailleerd beheren als u wilt. Met geïntegreerde bankfeeds en automatische afstemming is het afstemmen van uw rekeningen een fluitje van een cent. Salarisadministratie Uw werknemers zijn uw belangrijkste bezit, en het naleven van de regels door het bijhouden van hun salarissen, overlopende posten en onkosten is van cruciaal belang voor uw bedrijf. Met onze optionele salarisservice beschikt u altijd over de meest actuele loonbelastingtabellen voor een nauwkeurige verwerking. Voorraad Met voorraadregistratie kunt u uw artikelen en diensten beheren en hun voorraad per locatie volgen, zodat u zeker weet dat u voldoende producten bij de hand of op bestelling heeft om aan de eisen van de klant te voldoen. Boekhouding Uw rekeningschema vormt de kern van uw financiële rapportage. Houd uw grootboek en budgetten bij, maak financiële rapporten waarmee u uw bedrijf kunt monitoren en weloverwogen beslissingen kunt nemen. Contactbeheer Met contactbeheer onderhoudt u goede relaties met leads, klanten, leveranciers en medewerkers. Bewaar al hun gegevens op één plek, zodat u ze gemakkelijker kunt gebruiken bij uw verkoop-, aankoop- en marketingactiviteiten. Urenregistratie Het verkopen van tijd en het bijhouden van onderhanden werk is van cruciaal belang als uw werk project- of functiegebaseerd is. Maak aangepaste factureringstarieven en houd de tijd bij voor uw werknemers met behulp van urenstaten of activiteitenstrookjes. Gegevensbeheer Beheer uw gegevens eenvoudig met eenvoudig importeren en exporteren, analyse op het scherm, honderden softwarerapporten en PowerBI-exports om meer inzicht te krijgen in uw activiteiten.