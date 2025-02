Boekhoudsoftware - Populairste apps - El Salvador

Xero

xero.com

Xero is een Nieuw -Zeelandse domiciled Public Technology Company, genoteerd aan de Australian Stock Exchange. Xero is een cloudgebaseerd boekhoudsoftwareplatform voor kleine en middelgrote bedrijven. The company has three offices in New Zealand (Wellington, Auckland and Napier), six offices in Australia (Melbourne, Sydney, Canberra, Adelaide, Brisbane and Perth), three offices in the United Kingdom (London, Manchester and Milton Keynes), three offices in the United States (Denver, San Francisco and New York), as well as offices in Canada, Singapore, Hong Kong and South Africa.Xero's products are based on the software as a service (SaaS) model and sold by subscription, based over het type en het aantal bedrijfsentiteiten beheerd door de abonnee. De producten worden gebruikt in meer dan 180 landen.