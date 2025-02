Accountgebaseerde software voor web- en contentervaringen - Populairste apps - Turkije

Warmly

Warmly is het eerste autonome verkooporkestratieplatform dat speciaal is gebouwd voor omzetteams van het MKB. Het platform orkestreert metagegevens van tools voor verkoopbevordering, B2B-intentie en verrijkingstools om websitebezoekers die klaar zijn om te converteren, te identificeren, te volgen en in contact te komen. Door gegevens automatisch samen te voegen en inzichten van verschillende platforms te integreren, orkestreert Warmly de meest effectieve volgende stap om gekwalificeerde gesprekken voor het verkoopteam te stimuleren. Helpt uw ​​omzetteam hartelijk om kansen in de markt sneller te ontdekken. Voer ze sneller uit. En bereik kwartaal na kwartaal uw doelstellingen. Hun AI Warm Leads Platform verlicht uw pijplijn door koopintentiesignalen op uw website, uitgaand en CRM te monitoren. Vervolgens helpen ze je op warme, boeiende manieren die pijplijn te sluiten. Bovendien helpt hun pakket met gratis verkooptools uw team beter in contact te komen met potentiële klanten of klanten in uw agenda en op Zoom met hun bekroonde Essential Zoom-app.