Accountgebaseerde software voor web- en contentervaringen - Populairste apps - El Salvador

ERVARING IS DE BOODSCHAP. RELAYTO maakt gebruik van geavanceerde algoritmen om statische inhoud automatisch om te zetten in interactieve microsites die de betrokkenheid van kijkers 24/7 vergroten - geen codering vereist. Importeer eenvoudig uw PDF's en presentaties (en voeg eventuele ondersteunende inhoud, tekst, web-/sociale inhoud, afbeeldingen, video en audio toe) in de intuïtieve bouwer om interactieve elementen toe te wijzen en te publiceren naar uw team, zodat u deze direct kunt bekijken op desktop- en mobiele schermen. RELAYTO's geheime saus: 1. Inhoudsverrijking - Verander “digitaal papier” in digitale ervaringen verrijkt met interactiviteit, niet-lineaire navigatie en media. 2. Alles-in-één cloudhubs - Converteer bestanden naar een superintelligente URL die is geoptimaliseerd voor delen, toegang en controle via omni-channel. 3. Geavanceerde analyses - 360-gradenanalyses rond de betrokkenheid bij uw inhoud voor betere optimalisatie. Denk aan Optimizely voor webcontent. Met RELAYTO kunt u een onbeperkt aantal openbare en privé-interactieve ervaringen creëren, uitgerust met beveiliging, machtigingen en gebruikersbeheer om te bepalen wie toegang heeft tot uw inhoud. Statistieken bieden inzicht in 360 graden digitale lichaamstaal, activiteit en intentie, waarbij wordt samengevat wanneer en waar kijkers hun tijd hebben doorgebracht, zodat u prioriteit kunt geven aan uw outreach-inspanningen... en uw inhoud kunt blijven verbeteren. Op de achtergrond creëert RELAYTO ook een nieuw digitaal medium voor één-één interactieve storytelling, gericht op het wegnemen van wrijving voor zowel auteurs als lezers.