Accountgebaseerde marketingsoftware - Populairste apps - Frans-Polynesië

SalesIntel is een go-to-market-intelligentieplatform dat teams voor marketing-, verkoop- en omzetoperaties helpt de efficiëntie van de pijplijn tot vijf keer te verbeteren door: - Het identificeren van uw ideale klanten (ICP) uit 22 miljoen accounts, geprofileerd door 300 miljoen unieke technologie datapunten installeren. - Het zichtbaar maken van accounts die actief op de markt zijn voor uw product of dienst door gebruik te maken van de beste intentie, bedrijfsnieuws en webbezoekersgegevens. - Verstrekken van geverifieerde contactinformatie voor besluitvormers uit onze database van meer dan 100 miljoen contacten met e-mails en mobiele telefoonnummers - Fungeren als een verlengstuk van uw team om eventuele hiaten in contact- of accountgegevens op te vullen door gebruik te maken van ons onderzoeksteam van meer dan 2.000 personen - En dit alles terwijl u onbeperkt krediet verstrekt prijzen ondersteund door klantenservice van wereldklasse Onze klanten zijn slimme omzetteams van toonaangevende bedrijven – zoals ServiceTitan, ProGlove, Openprise en Veranex – die begrijpen dat het verbeteren van de pijplijnefficiëntie in de huidige uitdagende economie de sleutel is tot omzetgroei. We leveren al meer dan 15 jaar kwaliteitsgegevens aan de sector en hebben deze pas onlangs rechtstreeks beschikbaar gesteld aan onze ruim 800 klanten.