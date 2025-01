Accountgebaseerde gegevenssoftware - Populairste apps - Portugal

Data.ai

data.ai is het meest vertrouwde platform voor mobiele inzichten en analyses in de sector. Krijg een compleet beeld van het mobiele landschap dat u nodig heeft om klanten te werven, te behouden en te engageren, prioriteit te geven aan uw roadmap, nieuwe markten te betreden en de ROI te optimaliseren. Met data.ai Intelligence kunt u: • Uw app-download- en inkomstenstrategie versnellen • De beoordelingen van uw app verbeteren en ervoor zorgen dat gebruikers terugkomen • Zien hoe app-gebruik verschilt in meer dan 60 landen • Uw lanceringsstrategie en acquisitiecampagnes optimaliseren • Uw mobiele prestaties benchmarken Tegen de concurrentie is de missie van data.ai om klanten te helpen winnende mobiele ervaringen te creëren en uitmuntendheid te bereiken. Het bedrijf werd opgericht in 2010 en lanceerde de eerste oplossing voor mobiele marktinzichten. In 2020 lanceerde data.ai Ascend, een oplossing voor advertentieanalyse, waarmee het het eerste bedrijf in zijn vakgebied is dat een zij-aan-zij beeld biedt van marktinzichten en de eigen gegevens van bedrijven ter ondersteuning van bedrijfskritische zakelijke beslissingen. Samen vormen deze oplossingen het meest complete mobiele prestatieplatform in de branche. Meer dan 1.100 klanten en 1 miljoen verbindingen in alle regio's en sectoren vertrouwen op data.ai om hun mobiele activiteiten te stimuleren. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Francisco en twaalf kantoren wereldwijd.