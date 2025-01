Accountgebaseerde analysesoftware - Populairste apps - Qatar

Albacross

albacross.com

Inkomstenteams over de hele wereld gebruiken de Intent Data van Albacross om meer kansen te genereren en de omzet sneller te verhogen. Van bewustzijn in een vroeg stadium tot beslissingen in een later stadium: u beschikt over alle inzichten die u nodig hebt om uw potentiële kopers te onthullen, hen te betrekken bij wat ze willen en een melding te krijgen wanneer ze klaar zijn om te kopen. Zo werkt u: - Verhoog de verkoopproductiviteit: Identificeer de koopintentie van bedrijven die uw website bezoeken en breng uw verkoopteam op de hoogte wanneer ze klaar zijn om te kopen. - Verwijder het giswerk uit marketing: begrijp welke accounts zich bezighouden met uw inhoud en wat hen het meest interesseert. - Alle datapunten die u nodig heeft: we volgen maandelijks wereldwijd 3 miljard gebeurtenissen en vernieuwen de datapunten wekelijks. - Naadloos te integreren met de technische tools die u al gebruikt – het is niet weer een tool om te leren.