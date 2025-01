Accountgebaseerde analysesoftware - Populairste apps - Pakistan

Octane11

Octane11 is een op B2B gericht data-analyse- en samenwerkingsplatform dat betaalde, eigen en verdiende marketing-, verkoop- en productgebruiksgegevens met elkaar verbindt om echte bedrijfsresultaten te behalen. We helpen B2B-ondernemingen met een omzet van meer dan €100 miljoen bij het integreren, verrijken en analyseren van gegevens binnen teams, en bij het vergelijken van prestaties met branchebenchmarks. Klanten maken gebruik van de kant-en-klare visualisaties van Octane11 of leveren verbeterde gegevens aan de BI-tool, CDP, CRM of een ander eindpunt van hun keuze. Octane11 is echt de ontbrekende schakel in de B2B-datastack die silogegevens omzet in bruikbare inzichten en verbeterde prestaties tegen een fractie van de tijd en kosten.