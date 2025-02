Accountgebaseerde advertentiesoftware - Populairste apps - Sint-Helena

Propensity

Propensity is het enige accountgebaseerde marketingplatform (ABM) dat is gebouwd voor kleine B2B-groeiteams. We maken het gemakkelijk om intentiegegevens te gebruiken om lijsten met in-market-accounts en contactpersonen te maken, die contacten op te warmen met omnichannel ABM-campagnes en een dagelijkse lijst met hooggekwalificeerde leads aan de verkoop te overhandigen. Het resultaat is een geautomatiseerde, altijd actieve ABM-engine die een stroom MQA's en 5x verkoopbetrokkenheid produceert vergeleken met traditionele B2B-groeitactieken. Waarom Propensity? - Bouw een publiek op in 5 minuten, start binnen <2 weken - Onbeperkte creatie van accountlijsten met intentiegegevens - Volledig verrijkte contacten voor elke accountlijst - Wekelijkse lijst met opgewarmde accounts en contacten voor verkoop - Programmatische display-advertenties - Marketing-e-maildistributie - Toegang naar onze bibliotheek met ABM-playbooks - AI Content Generator - Wekelijkse bijeenkomst met Propensity CSM - Integraties inclusief Hubspot en Salesforce - Recordtijd ROI - 30 -180 dagen, afhankelijk van uw playbook Propensity Core Features: Playbook Library - Vooraf gebouwde playbooks variërend van 30 tot 90 dagen lang Playbook Editor - Bewerk eenvoudig elke play in het door de gebruiker geselecteerde playbook Audience Builder - Gebruikt gelicentieerde intentiegegevens van derden op accountniveau om de interesse en het gedrag van kopers te begrijpen met de neiging om modellen te kopen die zijn ingebouwd in Buying Circles - Creatie en beheer van doelcontacten op basis van intentie op accountniveau Channel Manager - Cross-channel campagneorkestratie en activering ABM Dashboard - Accountmeting en -analyse om de lift en prestaties te kwantificeren Integraties met marketingtechnologie en verkooptechnologie