Accountgebaseerde advertentiesoftware - Populairste apps - Georgië Populairst Recent toegevoegd

Software voor accountgebaseerd adverteren stelt bedrijven in staat in contact te komen met potentiële kopers via nauwkeurig op maat gemaakte digitale advertenties. Deze advertenties zijn specifiek op maat gemaakt voor invloedrijke besluitvormers binnen de geïdentificeerde doelaccounts. Accountgebaseerd adverteren dient als een haalbare implementatiebenadering binnen een algemene accountgebaseerde marketingstrategie, waardoor marketeers de middelen krijgen om hun gewenste accounts effectief te bereiken. Andere uitvoeringsmethoden binnen deze strategie kunnen betrekking hebben op accountgebaseerde direct mail, maar ook op maat gemaakte web- en inhoudservaringen. Bedrijven hebben de flexibiliteit om één of een combinatie van deze uitvoeringstactieken te kiezen en in te zetten. Om een ​​accountgebaseerde advertentiestrategie mogelijk te maken, kunnen bedrijven contacten uit hun CRM-software of marketingautomatiseringssoftware halen. Als alternatief kunnen ze lijsten met contactpersonen samenstellen om hun gerichte advertentieaanpak naadloos uit te voeren.