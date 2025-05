Appstore voor webapps Vind de juiste software en diensten.

Zoeken

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transformeer websites tot desktop-apps met WebCatalog Desktop—je alles-in-één tool om apps en accounts te beheren. Wissel eenvoudig tussen meerdere accounts, organiseer apps per workflow en krijg toegang tot een zorgvuldig samengestelde catalogus van desktop-apps voor Mac en Windows. WebCatalog Desktop downloaden Ontdek meer

Populairst Recent toegevoegd Academisch adviserende software - Populairste apps

Academisch adviserende software ondersteunt counselors in zowel hoger onderwijs als K - 12 -instellingen door hen te helpen academische programma's te ontwerpen en studenten te begeleiden naar hun toekomstige doelen. Schooladviseurs gebruiken deze software om gepersonaliseerde graadplannen te maken en de voortgang van studenten te volgen in de richting van afstudeervereisten. College- en universitaire adviseurs maken gebruik van deze tools om het retentie van studenten te verbeteren door diegenen te identificeren die mogelijk extra hulp nodig hebben. Doorgaans bevat academische adviserende software functies die verschillende taken voor adviseurs vereenvoudigen, zoals het plannen van vergaderingen, het ontwikkelen van cursusplannen, het monitoren van academische prestaties door middel van dashboards en het verzenden van meldingen voor risicovolle studenten. Bovendien bieden deze tools notitiemogelijkheden, waardoor adviseurs vergaderingen kunnen documenteren, de voortgang van studenten kunnen volgen en follow-ups kunnen plannen. Naast academische planning kunnen counselors deze software ook gebruiken om studenten te helpen bij hun ambities op lange termijn, met loopbaanplanningstools die hun sterke punten afstemmen op potentiële carrièrepaden, evenals functies voor het matchen van de universiteit om middelbare scholieren te helpen de juiste hogescholen en universiteiten te vinden.