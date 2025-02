Software voor verzuimbeheer - Populairste apps - Sint-Helena

Freshteam

Freshteam is de slimme HR-software voor groeiende bedrijven. Met Freshteam kunt u nieuwe werknemers aantrekken, in dienst nemen en aan boord nemen, vertrekkende werknemers uitsluiten, werknemersinformatie beheren en verlof opnemen - allemaal op één plek. Freshteam helpt toptalent aan te trekken en te vinden via verschillende kanalen: een snel aanpasbare carrièresite, integratie met meerdere gratis en premium vacaturesites en sociale-mediakanalen. Zodra de kandidaten binnen zijn, kunnen de recruiters samenwerken met de rekruteringsmanagers om ze te screenen en te interviewen, feedback te delen, notities voor elkaar achter te laten en ten slotte aanbiedingen aan te nemen en uit te rollen naar de beste kandidaten. Freshteam stelt het HR-team ook in staat om al vóór de eerste dag nieuwe medewerkers aan te nemen. Of het nu gaat om het invullen van formulieren, het ondertekenen van documenten of het uitdelen van handboeken, Freshteam kan het met een paar klikken doen. Bovendien kunt u hiermee ook een onboarding-takenlijst maken en deze aan de betreffende personen toewijzen. U kunt alle benodigde informatie verzamelen en werknemersprofielen aanmaken (die in een directory worden uitgewerkt), toegangsrechten tot werknemersinformatie en -documenten beheren, enz. De HR-software zorgt ook volledig voor de vrije tijd van werknemers, de zelfbediening van werknemers en managers voor medewerkers om verzoeken in te dienen, goedkeuringsworkflows voor managers, verlofrapporten voor teams en de hele organisatie die snel inzicht geven in aankomend verlof, verzuimtrends en meer. Met de Android- en iOS-apps voer je onderweg belangrijke handelingen uit. Freshteam maakt deel uit van de Freshworks-productfamilie, waarvan de producten onder meer Freshdesk Customer Support Software, Freshservice IT Service Management Software, Freshsales CRM Software, etc. omvatten – met meer dan 150.000 bedrijven wereldwijd, waaronder Cisco, Honda, Chargebee, The Atlantic, JCDecaaux en PharmEasy.