A/B-testsoftware - Populairste apps - Oost-Timor

Plerdy

plerdy.com

Plerdy CRO-, SEO- en A/B-testtools - Een uitgebreid pakket om de conversie te stimuleren, de gebruikerservaring te verbeteren en de prestaties van uw online winkel te optimaliseren. 🚀 A/B-testtool Maak kennis met de gratis A/B-testtool van Plerdy - zorgvuldig ontworpen voor e-commerce en online bedrijven die de gebruikerservaring en conversies willen verbeteren. Eenvoudig A/B-tests opzetten, uitvoeren en analyseren om datagestuurde beslissingen te nemen. Bekijk realtime resultaten en leid bruikbare inzichten af ​​om uw website te optimaliseren. 🌟 Gebruiksscenario's - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Ontketen het volledige potentieel van uw website met Plerdy. Van analyse van verkeersbronnen, het volgen van de scrolldiepte tot het identificeren van de meest interactieve elementen op uw site en bruikbaarheidsproblemen: Plerdy is uw totaaloplossing. 🔥 Heatmaps Versterk uw strategie met de dynamische heatmaps van Plerdy. Leg realtime gebruikersgedrag vast, inclusief scrolldiepte, cursorbeweging, tekstselectie en meer. Splits gegevens op per verkeersbron of apparaat en neem weloverwogen beslissingen om de bruikbaarheid en betrokkenheid te vergroten. 💬 Pop-upformulieren en NPS Maak gebruik van de veelzijdige pop-upformulieren van Plerdy om feedback vast te leggen, klanten te informeren of leads te verzamelen. Met meer dan 25 aanpassingsopties kunt u uw berichten afstemmen op specifieke doelgroepsegmenten en de betrokkenheid optimaliseren. 🔍 SEO ​​Checker Verbeter uw SEO zonder impact op de siteload. De SEO Checker van Plerdy biedt dagelijkse geautomatiseerde analyses, gedetailleerde rapporten en inzichten op basis van het mobile-first indexalgoritme van Google om de zichtbaarheid en prestaties van uw site te verbeteren. 🎥 Sessieherhaling Duik diep in gebruikersnavigatiepatronen met Plerdy's sessieherhaling. Segmenteer opnames op verkeerskanalen of apparaten, tag video's en ontdek verborgen inzichten om het gebruikerstraject te optimaliseren. 📊 Conversiepercentage en evenementen Mis nooit meer een evenement met de geautomatiseerde tracking van Plerdy. Maak conversietrechters, analyseer afzetpunten van gebruikers en optimaliseer het traject om de conversies te stimuleren. 💼 Verkoopprestaties (tracking van e-commerce) Verbeter uw e-commercestrategie met Plerdy's inzichten in verkoopprestaties. Analyseer productinteracties, ontdek niet-presterende artikelen en pas uw aanbod aan om de verkoop en winstgevendheid te maximaliseren. 🛠 Maatwerk en integratie Plerdy is eenvoudig aanpasbaar en integreert naadloos met uw bestaande ecosysteem, waardoor een soepel en efficiënt optimalisatieproces wordt gegarandeerd. Ga op een reis vol naadloze optimalisaties en verbeterde prestaties met Plerdy. Uw pad naar verbeterde conversies, gebruikerservaring en SEO is slechts één klik verwijderd. Ontdek, experimenteer en Excel! ✨