401(k)-software - Populairste apps - Tonga

Human Interest Inc. is een betaalbare, full-service 401(k) en 403(b) aanbieder die het kleine en middelgrote bedrijven gemakkelijk wil maken om hun werknemers te helpen investeren voor hun pensioen. Human Interest, opgericht in 2015 en met het hoofdkantoor in San Francisco, helpt werknemers in alle vakgebieden toegang te krijgen tot pensioenuitkeringen en een pad naar financiële onafhankelijkheid. Onze oplossing heeft tot doel het voor bedrijven mogelijk te maken om hoogwaardige 401(k)s aan te bieden als onderdeel van een concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket zonder een enorme administratieve last voor HR te leggen. Werkgevers kunnen een 401(k)-plan volledig online opzetten en beheren, en het voor werknemers gemakkelijker maken om hun pensioenuitkeringen te beheren. * Beschikbaar voor in aanmerking komende deelnemers die een inkomen van $ 60.000 of minder verdienen en gedurende een periode van 12 maanden ten minste 8% van elk salaris bijdragen aan een in aanmerking komend plan. Formulier indienen om de toekenning te claimen. De minimale beloning is $ 100 en de maximale beloning is $ 250. Zie aanvullende vereisten (humaninterest.com/legal/cashback-terms) en programmadetails (humaninterest.com/solutions/kickstart). Dit programma wordt beheerd en aangeboden door de recordhouder, Human Interest Inc.