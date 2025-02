3D-printsoftware - Populairste apps - Sint-Helena

BuildBee

Een cloudgebaseerde slice- en controlesoftware met een geïntegreerde blokcoderingsomgeving, basismodelleringsfuncties zoals een cookie cutter-generator en lithofaangenerator, en een gestroomlijnde workflow. Het heeft handige functies, zoals een geautomatiseerde reparatietool voor kapotte bestanden, een splitstool om grote modellen in afdrukbare stukken op te splitsen (met automatisch gegenereerde connectoren), een gedetailleerde g-codeviewer, live videocamerafeedback en wachtrijen voor taken. Het maakt gebruik van machinaal leren om richtlijnen te geven over de 'afdrukbaarheid' van elk model. De workflow is heel eenvoudig en gemakkelijk te leren, maar biedt nog steeds de mogelijkheid voor gedetailleerd beheer van de instellingen. Het geeft zeer goede, consistente printresultaten en werkt met de meeste FFF-printers en sommige SLA's. Het is perfect voor thuis-, onderwijs- of bedrijfsgebruik met tools voor wagenpark- en groepsbeheer en de optie voor een volledig externe of desktopverbinding. Stel uw printer één keer in en voer deze vervolgens op afstand uit via de Android-app of in een willekeurige browser.