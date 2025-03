Macorva

macorva.com

Het AI-aangedreven platform van Macorva is een revolutie teweeggebracht in de manier waarop bedrijven prestatiebeheer, feedback en klanttevredenheid behandelen. De oplossingen brengen wrijvingsloze feedback, geavanceerde analyses en kunstmatige intelligentie samen om inzichten te transformeren in gerichte bronnen en reactieplannen die de organisatie helpen het meeste uit haar ervaringsgegevens te halen. In plaats van verzand te raken in gegevens, gebruikt het stralende AI om tijd vrij te maken en meer te focussen op acties die impactvolle verandering creëren. Van het verbinden van elke werknemer en manager met bewezen volgende stappen tot het sluiten van de feedback -lus en het verbeteren van de resultaten, Radiant AI is de persoonlijke coach in het stimuleren van betere werknemers- en klantervaringen. Macorva EX is een geavanceerd, AI-aangedreven werknemerservaringsplatform, met enquêtes, pulscontroles, engagement scoren, benchmarking, bestuurderanalyse, ENP's, 360 ° feedback en meer. Het bouwt moeiteloos dynamische, mobielvriendelijke, boeiende feedbackervaringen en ontgrendelt belangrijke inzichten met geautomatiseerde, intuïtieve rapporten. Het besteedt minder tijd aan analyse en meer tijd aan het ondernemen van actie met stralende AI door elke werknemer en manager te verbinden met bewezen stappen om de feedbacklus te sluiten en de resultaten te verbeteren. Met functies zoals SMS -enquêtemeldingen en de mogelijkheid om opvallende werknemers te identificeren, stelt Macorva EX het in staat om het team beter te beheren, stille supersterren te herkennen en vliegrisico's te verminderen. Macorva CX biedt boeiende omnichannel -klantervaring (CSAT/CES), merkervaring (Net Promotor Score), productervaring en enquêtes van digitale ervaring om bruikbare inzichten vast te leggen tijdens de klantreis. Het maakt gedetailleerde aangepaste dashboards in een paar seconden en genereert AI -rapporten om trends te spotten en uitbijters te identificeren. De geavanceerde AI creëert zelfs gepersonaliseerde communicatiescripts om op elke individuele enquête te reageren. Het krijgt hogere responspercentages met mobiele enquêtes en verhoogt de online reputatie moeiteloos met AI-gegenereerde sociale beoordelingen. Macorva CX biedt een dieper inzicht in de reis van de klant en helpt hun ervaring en het bedrijf te verbeteren. Macorva MX is ontworpen om het managementproces te stroomlijnen en teamprestaties te stimuleren met AI-gegenereerde bronnen en gecentraliseerde opslag voor alle prestatiegegevens van werknemers. Het platform luistert en leert uit de gegevens, bevat bedrijfsdoelstellingen en culturele waarden om automatisch prestatiebeoordelingen, ontwikkelingsplannen, OKR's, slimme doelen en meer te genereren. Deze AI-gegenereerde functies besparen de manager meer dan 100 uur per jaar, waardoor geïnformeerde beslissingen en stimuleringsprestaties mogelijk zijn om de doelen van het bedrijf te bereiken. Macorva integreert naadloos met meer dan 80 HRIS- en CX -platforms, streamlining workflows en vereenvoudiging van gegevensbeheer door automatisch werknemers- en klantinformatie te synchroniseren. De hele interface ondersteunt meerdere talen en volledige lokalisatie.