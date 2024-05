Ontvang eenvoudig betalingen en ontvang meer directe boekingen. Met Betalingen per tabblad helpen we u eenvoudig vooraf en persoonlijk het bedrag van de creditcards en debetkaarten van gasten in rekening te brengen, met gratis uitbetalingen in de valuta van uw voorkeur.

Website: business.tab.travel

Disclaimer: WebCatalog is niet gelieerd, geassocieerd, gemachtigd, ondersteund door of op enigerlei wijze officieel verbonden aan Tab Payments by Tab. Alle productnamen, logo's en merken zijn eigendom van hun desbetreffende eigenaren.